Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Fırın Denetimlerini Sürdürüyor

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Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fırın denetimleri aralıksız sürüyor.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler ilçe genelindeki fırınlarda denetleme yaptı. Ekipler fırınlarda gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen şartlarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde 6 işyerinin genel temizlik ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Rutin kontrollerin süreceği belirtildi. - MUĞLA