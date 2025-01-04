Marmaris-Fethiye Yolunda Yoğun Sis - Son Dakika
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Marmaris-Fethiye Yolunda Yoğun Sis

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Marmaris-Fethiye karayolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10-15 metreye düştü, dikkatli olunmalı.

04.01.2025 14:39
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Marmaris- Fethiye ulaşımını sağlayan karayolunda yoğun sis

MUĞLA - Menteşe ile Ula arasında kalan ve Marmaris ile Fethiye'ye ulaşımın sağlandığı karayolunun 17 kilometrelik bölümünde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düştü. Bu durum, sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve hızlarını düşük tutmaları konusunda uyarırken, sis lambalarını kullanmanın önemine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin mümkün olduğunca karayolunda yavaş seyretmeleri konusunda uyardılar.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji yetkilileri, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulunarak vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Yetkililer, hava şartlarının önümüzdeki günlerde de olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirterek vatandaşların güncel uyarıları takip etmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris-Fethiye Yolunda Yoğun Sis - Son Dakika

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