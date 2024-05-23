Marmaris Kalesi'nde Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

Yerel

Marmaris Kalesi'nde asırlık tarifler ile Türk Mutfağı haftası etkinliği düzenlendi

MUĞLA - 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinin tarihi müze kalesinde etkinlikler düzenlendi. Yerli ve yabancı turistlerinde katılım sağladığı etkinliklerde folklor gösterileri ve müzik konseri eşliğinde asırlık Türk mutfağı yemekleri tadım servisleri yapıldı.

Marmaris Kalesi'nde gerçekleşen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte ilçedeki 5 yıldızlı 7 otelin şeflerinin 'asırlık tarihlerle Türk mutfağı ' kitabından oluşturdukları menüler sergilendi. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Folklor ekibi ve ilköğretim öğrencilerin folklor gösterilerinin ardından yemekler gelen konuklara ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "Bizler Marmaris'imizde Türk Mutfağını bir buse bir miktar gösterebilmek için bugün bir araya geldik. Maharetli aşçılarımız ile şeflerimiz ile hafta boyunca bu etkinlik devam edecek. Bugün burada bir tadım etkinliği yapacağız. Sürdürülebilir Türk mutfağının lezzet ve tariflerinin gelecek nesillere aktarılması" diyerek etkinliğe destek veren tüm kurum kuruluş ve otellere teşekkürlerini iletti.

Tadım davetine katılan İngiliz misafirler ise yemekleri çok harika ve lezzetli bulduklarını Türk mutfağını zaten çok sevdiklerini belirttiler.

Marmaris Kale Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, ilçedeki kurum müdürleri, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, odalar ve ilçedeki otellerde konaklayan İngiliz turistler ile yerli turistler katılım sağladı.