Marmaris Kış Trofesi Yelken Yarışları Başlıyor

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

- Marmaris yelken yarışları kış trofesi başlıyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından organize MIYC Kış Trofesi yarın başlıyor. 30 dan fazla tekne ve bine yakın yelkencinin rüzgara ve rakiplerine karşı yarışacağı trofede üç yarış yapılması planlanıyor.

Trofenin ilk ayağı 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. İlk yarış günü olan yarın, yarışın açılış etkinliği kulüp bahçesinde organize edilecek. Toplam 6 ayaktan oluşacak trofenin ilk ayağında Marmaris körfez içinde ve dışında 3 yarış yapılması planlanıyor. 5 ülkeden yerli ve yabancı sporcuların katılacağı yarışa 35 civarında teknenin katılması bekleniyor.

Yarışa katılım sağlayan isimlerden Yelken Eğitmeni Atila Gökova, "Yaklaşık 7 yaşından beri yarışıyorum ama yat sınıfı başka bir sınıfta. Onda da 20 yaşından beri yarışıyorum. Kış körfezinde çok hazırlıklıyız. Bu sene kış çok özel. Çünkü büyük bir sistem değişikliği geldi ve bu sistem değişikliğine hem kulüp tarafında hem yarışçılar tarafında adapte olmaya çalışıyoruz. Marmaris'in iklimi ve doğasında yarışmak zaten sistemlerin dışında çok keyifli. Ama biz açıkçası çok hazırız" diyerek diğer yarışçılara başarı dileklerini iletti.

Yarışçılardan Tunca Çalışkan ise, "Uzun zamandır beklediğimiz seriler artık başlıyor. 6 ayaktan oluşacak bir yarış sezonu olacak. Teknemize katılanların hepsi daha önce yarışmış veya az yarışmış insanlardan oluşuyor ve aralarında yarışmayanlar da misafir ediyoruz. Şu an 9 kişiyiz ve artmasını bekliyoruz yıla yayıldıkça. Çünkü insanlar merak ediyorlar. Hepsi iletişime geçiyorlar ve biz alabildiğimiz kadar amatör tekneyi almaya çalışıyoruz. Bugün antrenmana çıkacağız. Saat 4 gibi antrenman bittikten sonra yarın ilk yarışla Marmaris Kış Trofesi birinci ayağı başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından da destek verilen trofede yarışa katılan ve Marmaris dışından gelen tekneler 3 gün boyunca yat limanında teknelerini ücretsiz bağlayabilecek.