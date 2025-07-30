Marmaris, orman şehitlerini dualar ile andı - Son Dakika
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Marmaris, orman şehitlerini dualar ile andı

Marmaris, orman şehitlerini dualar ile andı
30.07.2025 21:28
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Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarında hayatını kaybeden kahramanları anmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile lokma hayrı düzenledi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarında hayatını kaybeden kahramanları anmak ve farkındalık oluşturmak amacı ile lokma hayrı düzenledi. Düzenlenen hayır etkinliğinde Marmaris AKUT ekibi de çadırlarını açarak vatandaşlara lokma dağıttı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü binasının ön kısmında düzenlenen programda, 23 Temmuz 2025 tarihinde Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen orman işçileri ve şehit AKUT gönüllüleri ve 2021 yılında Marmaris yangınında şehit olan gönüllü Şahin Akdemir dualarla anıldı. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ve Orman İşletme Müdürlüğü şefleri ve orman işçileri, Marmaris AKUT gönüllüleri, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Oğuzhan Erciyes, Aksaz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, ilçedeki kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş düzenlenen etkinliğe katılarak dualar etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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