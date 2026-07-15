Marmaris'te 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma yemeği - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma yemeği

Marmaris\'te 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma yemeği
15.07.2026 00:02
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Marmaris Kaymakamlığı himayesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar ve gaziler için anma ve saygı yemeği düzenlendi. Programa Kaymakam Nurullah Kaya, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kaymakam Kaya konuşmasında, Marmaris'in darbe girişiminde önemli bir hedef olduğunu vurgulayarak şehit ve gazilere şükranlarını sundu. Etkinlik, fotoğraf sergisi ve dualarla sona erdi.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde 15 Temmuz 2016 yılında Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde şehit olanlar ve gaziler için anma ve saygı yemeği düzenlendi.

Programda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, "Milletimizin iradesine ve vatan sevgisine sahip çıkışının en güçlü nişanesi olan 15 Temmuz, tarihimize altın harflerle yazılmıştır. O karanlık gecede Marmaris, hain darbe girişiminin hedef aldığı en önemli merkezlerden biri olmuştur. İstanbul ve Ankara ile birlikte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı ilçemizde de milletimizin iradesine kasteden hainler emellerine ulaşamamıştır. Devletimizin güvenlik güçleri, kahraman polislerimiz, askerlerimiz, fedakar kamu görevlilerimiz ve aziz milletimiz canlarını ortaya koyarak büyük bir mücadele vermiştir. Bugün aramızda bulunan kahraman gazilerimiz başta olmak üzere, o gece görevlerinin başında büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize, kamu görevlilerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. Gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlık, Marmaris'in 15 Temmuz destanının unutulmaz bir parçası olarak daima hafızalarımızda yaşayacaktır. Bu büyük destanın en kıymetli kahramanları ise hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bu vesileyle Marmaris'imizin kahraman evlatları, Polis Özel Harekat Komiser Yardımcımız Şehit Gülşah Güler'i ve Polis Memurumuz Şehit Nedip Cengiz Eker'i rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor; vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve dualarla anıyoruz" dedi.

Program 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinin gezilmesi ile başladı. Akabinde ilçe Müftüsü Yunus Açar'ın 15 Temmuz şehitleri ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için edilen dualarile sona erdi.

Marmaris Kaymakamlığı himayesinde, Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Marmaris Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Siteler Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde düzenlenen yemeğe; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Tershane komutanı Tuğamiral Cemalettin Çifçi, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karaman, ilçe jandarma Komutanı binbaşı Berker Dongul, Muğla Barosu Marmaris temsilcisi Avukat Buğra Yavuz, Marmaris'te yaşayan gaziler, şehit yakınları,Marmaris İlçe Müftüsü Yunus Açar, 15 Temmuz Gazileri, Ankara Gölbaşı'nda şehit olan PÖH komiser Gülşah Güler'in abisi Reşit Güler ve yeğenleri katılım sağlarken, 15 Temmuz gazileri, Marmaris'te yaşayan şehit aileleri, Muharip Gaziler Cemiyeti Marmaris temsilcileri, ilçedeki kurum ve kuruluş müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te 15 Temmuz şehit ve gazileri için anma yemeği - Son Dakika

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