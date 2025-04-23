Marmaris'te '23 Nisan Dedesi' Coşkuyla Bayram Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te '23 Nisan Dedesi' Coşkuyla Bayram Kutladı

Marmaris\'te \'23 Nisan Dedesi\' Coşkuyla Bayram Kutladı

Salih Yazgan, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte kutlayarak 12. kez bayram coşkusu yaşattı.

23.04.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emekli olduktan sonra her maaşından aldığı bayraklar ile oturduğu sokağı bayram yerine dönüştüren Marmaris'in '23 Nisan Dedesi' Salih Yazgan bu yıl da 12. kez coşkuyla 23 Nisan'ı çocuklarla kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Marmaris'in '23 Nisan Dedesi' veya 'Bayrak Dedesi' olarak tanınan Salih Yazgan, oturduğu 105. Sokak'ta geleneksel hale getirdiği 23 Nisan kutlamalarını bu yıl da coşkuyla ve çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirdi. İlçede düzenlenen resmi programların ardından saat 16.00'da etkinliğine başlayan Yazgan'ın bu yıl 12.'sini düzenlediği 105. Sokak 23 Nisan Kutlama etkinliğinde yüzlerce çocuğa unutulmaz bir bayram yaşattı, onlarla oynadı ve adeta çocukluğuna geri döndü.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 105. Sokak, Türk bayraklarıyla donatılırken, çocuklara yüz boyama, dans ve illüzyon etkinlikleri yapıldı. Kutlamalar kapsamında Türk Chopper Marmaris üyeleri, çocuklara özel motor geçidi düzenledi. Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'in enerjik dans gösterileri çocuklara ritim ve eğlence dolu anlar yaşattı. Yüz boyama stantları, şarkılar, danslar ve çeşitli oyunlarla devam eden etkinlikte, ünlü illüzyonist Mandrake Kemal'in gerçekleştirdiği gösteri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

"Ben hala 7 yaşındayım"

70 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan düzenlediği program ile ilgili yaptığı açıklamada "Marmaris'te bugün çocukları 105. Sokak'ta topladık. Her şeyden önce şerefle, gururla söylemek isterim ki çok mutluyum. Ben hala 7 yaşındayım. Yaşım 70 ama içimdeki çocuk hiç büyümedi. O yüzden 23 Nisan benim için hep aynı heyecan, hep aynı neşe. Bugün çocukları izledim, içlerinden gelen coşkuyu gördüm. Her yerde 23 Nisan kutlandı belki ama bu sokakta, burada çocuklar çok daha mutlu oldular. En çok da bir çocuğun 'Biz okula gitmeyelim, her sene 23 Nisan'ı bu sokakta kutlayalım' sözleri yüreğime dokundu. İşte bu söz beni onurlandırdı. İyi ki bu çocuklarla bir aradayım ve iyi ki bu bayram bizim. Ömrüm yettiği sürece, Cenab-ı Allah beni bu yatağa yatırmadıkça, bu çocukları bırakmayacağım. Çünkü ben büyümedim, çünkü ben bu bayrama aitim" sözleri ile daima çocuk kalacağını belirtti. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, 23 Nisan, Marmaris, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te '23 Nisan Dedesi' Coşkuyla Bayram Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü İsrail Okula Saldırdı: 10 Ölü
Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
23 Nisan’ı coşkuyla kutlanıyor Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir’i ziyaret etti 23 Nisan'ı coşkuyla kutlanıyor! Bakan Tekin çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti
Şampiyon PSG’nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti Şampiyon PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisi bitti
Abdülkerim’e Konya’da büyük şok Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı Abdülkerim'e Konya'da büyük şok! Annesine edilen küfürleri sesi titreyerek anlattı
İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
Tartıştığı babasını silahla vurdu Tartıştığı babasını silahla vurdu

23:26 İstanbul’da 6.2’nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı İstanbul'da 6.2'nin ardından 184 artçı sarsıntı yaşandı
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
10:40 II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu II. Dünya savaşında batan uçak gemisinin enkazında gizemli bir araç bulundu
10:31 Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti Sergen Yalçın ligin nasıl biteceğini tahmin etti
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
10:14 ABD Başkan Yardımcısı’nın ziyareti sırasında Hindistan’da terör saldırısı: 26 ölü ABD Başkan Yardımcısı'nın ziyareti sırasında Hindistan'da terör saldırısı: 26 ölü
09:56 Ali Koç’a soğuk duş Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı Ali Koç'a soğuk duş! Taraftarlar basket maçında da aynı sloganı attı
09:46 Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat Kripto piyasaları hareketlendi: Bitcoin için tarihi fırsat
09:33 Survivor’da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız Survivor'da şoke eden anlar: Seni yarışmada tutamayız
09:30 Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 00:22:53. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te '23 Nisan Dedesi' Coşkuyla Bayram Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.