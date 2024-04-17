Marmaris\'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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Marmaris Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için dolu dolu bir program hazırladı. Çocuklar gün boyunca bayram coşkusunu gönüllerince yaşayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünün kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te coşkuyla kutlanacak. Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerde 23 Nisan sevinci doyasıya yaşanacak.

3 AYRI ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Resmi tören ve Amfi Tiyatro'da yapılacak kutlama programının ardından Marmaris Belediyesi'nin etkinlikleri başlayacak. İlk olarak Kapalı Yüzme Havuzu'nun bahçesinde etkinlik yapılacak. Saat 12.00'de başlayacak bir saatlik etkinlikte, Mandrake Kemal'in sahne alacağı sihirbaz gösterileri, yüz boyama, maskotlar ve ikramlar çocukları bekleyecek. Saat 16.00'da ise Burunucu Macera Parkı'nda etkinlikler başlayacak. Gün boyunca girişin ücretsiz olacağı parkta 16.00-18.00 saatleri arasında çocuklar için özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kortej yürüyüşü gerçekleşecek. Ketenci Otel önünde başlayacak kortej yürüyüşünde çocuklar pankartlar ve afişlerle yürüyecek.

Etkinliklere tüm çocukları ve ilçelileri davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını büyük bir gurur ve coşku içinde kutluyoruz. Marmaris'te de bu coşkuyu hep beraber yaşamak için herkesi etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.