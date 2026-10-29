Marmaris\'te 29 Ekim\'de halka açılan TCG I. İnönü ve TCSG-310 yoğun ilgi gördü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla halkın ziyaretine açılan TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botu vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da her iki gemiyi ziyaret ederek personelin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Marmaris'te askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı. Denizaltı Filosu Komutanlığına bağlı TCG I. İnönü (S-360) denizaltısı Marmaris Cruise Port Limanı'nda, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu ise Marmaris Belediye İskelesi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde askeri gemileri yakından görme fırsatı bulan vatandaşlar, denizaltı ve Sahil Güvenlik botuna yoğun ilgi gösterdi.

Kaymakam Kaya her iki gemiyi de ziyaret etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan TCG I. İnönü denizaltısı ile TCSG-310 Sahil Güvenlik botunu ziyaret etti. Ziyaretlerde görevli askeri personelle bir araya gelen Kaymakam Kaya, personelin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. Gemileri ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet eden Kaya, bayram sevincine ortak oldu.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler, vatandaşlara Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarını yakından tanıma fırsatı sunarken, Marmaris'te 29 Ekim coşkusuna ayrı bir renk kattı.