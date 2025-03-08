Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Marmaris\'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Bisiklet turu, hayır panayırı, zeybek gösterisi ve fidan dikimi gibi etkinlikler, kentteki kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. Başkanvekili Tunç Telli'nin katılımıyla yapılan etkinliklerde kadınlara özel hediyeler verildi ve ücretsiz yüzme imkanı sunuldu.

08.03.2025 17:52  Güncelleme: 17:57
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Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri rengarenk görüntülere sahne oldu.

Marmaris Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dolu dolu bir programla kutladı. Bisiklet turundan hayır panayırından, zeybek gösterisinden fidan dikimine kadar birçok etkinliğin yer aldığı etkinliğe Marmarisli kadınlar da eşlik etti. Şehir dışında bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü Başkanvekili Tunç Telli temsil etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak bisiklet turu düzenlendi. 8 Mart ve kadın mücadelesine destek vermek amacıyla mor renge boyanan Marvelos bisikletlerinin de katıldığı etkinlikte Belediye Başkanvekili Av. Tunç Telli, meclis üyeleri ve kadınlar 'eşitliğe pedal çeviriyoruz' sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirdi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ise sadece kadın üreticilerin yer aldığı 'Kadın Emeği' hayır panayırının açılışı yapıldı. Başkanvekili Tunç Telli, Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün eşi Aylin Ünlü, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı açılışta kadınlardan oluşan zeybek grubu bir gösteri sergiledi. MARFOD üyelerinin Kadınlar Günü'ne özel bir sergi açtığı alanda ve Halk Kafe'de bulunan kadınlara da belediye serasında yetiştirilen menekşeler hediye edildi.

Buradaki açılışın ardından Camiavlu Mahallesi'nde zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi. "Tıpkı bir zeytin ağacı gibi yaşamayı ciddiye alan, kök salan ve yarınlara inanan tüm kadınlar için buluşalım" sloganıyla yapılan etkinlikte kadınlar belediyenin yeşil alanına zeytin fidanı dikti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin yüzme havuzu da 14.00-16.00 saatleri arasında yüzme bilen kadınlara ücretsiz olarak açık oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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