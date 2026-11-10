Marmaris'te Atatürk, ölümünün 88. yılında sirenler eşliğinde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris'te Atatürk, ölümünün 88. yılında sirenler eşliğinde anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris\'te Atatürk, ölümünün 88. yılında sirenler eşliğinde anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Marmaris'te Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde Atatürk Meydanı'ndaki törenle anıldı. Törende saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı; protokol çelenk sundu, vatandaşlar ve öğrenciler de anmaya katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde tüm ülkede olduğu gibi Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. İlçe protokolü ve yüzlerce vatandaşın katıldığı törende, saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Marmaris'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Meydanda bir araya gelen Marmarisliler, öğrenciler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında andı. Törende Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya kaymakamlık çelengini, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz garnizon çelengini, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise belediye çelengini Atatürk Anıtı'na sundu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte meydanda iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Aksaz Garnizon Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törene Kaymakam Nurullah Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz ve Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, askeri erkan, kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Muharip Gaziler Derneği, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, okullar ve yüzlerce vatandaş da törende yer aldı.

Armutalan'da 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' oratoryosu

Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından saat 10.00'da Armutalan Kültür Merkezi'nde anma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak şekilde hazırlanan program; günün anlam ve önemini belirten konuşma, ödül töreni ve 'Sonsuzluğa Uzanan Ömür' adlı oratoryonun ardından kapanış olarak planlandı. Marmaris'te anma etkinlikleri akşam saatlerinde Kültür ve Sanat Evi'nde devam edecek. Saat 18.30'da 'Atatürk'ün Son Yolculuğu' adlı fotoğraf sergisi, saat 19.00'da ise 'Atatürk'ü Anlamak' adlı tiyatro ve müzik gösterisi gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de düzenlenecek "Atatürk'ün Sevdiği Yemekler" sunumuyla günün programı sürecek.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerKültür SanatMarmarisGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
12:10
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:14:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Marmaris'te Atatürk, ölümünün 88. yılında sirenler eşliğinde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android