Marmaris\'te Bahar Mevsimi Sahilleri Doldurdu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanların yanı sıra, sezona hazırlanan turizmciler de yeni sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

Marmaris'te bahar mevsimi ile özellikle sahillerde doluluk ve canlılık yaşanıyor. Hafta sonu güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıyor, güneşin keyfini çıkartıyorlar. Yazın en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları da hazırlıklarını yapmaya devam ederken su sporları merkezi işletmecisi Cüneyt Aslan; "Önümüzdeki haftadan itibaren sezonun yoğunluğu başlayacak bizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Umarız güzel bir sezon olur, yeni sezondan umutluyuz" dedi. - MUĞLA