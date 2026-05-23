Marmaris'te bayram öncesi yoğun mesai - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te bayram öncesi yoğun mesai

Marmaris\'te bayram öncesi yoğun mesai
23.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, bayram öncesi yol güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek için temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, bayram öncesi yol güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek için temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bayram öncesi hazırlıklarını yoğunlaştıran Marmaris Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla hem güvenliği hem de çevre düzenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bayram öncesinde Marmaris'in her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Marmaris Belediyesi ekipleri, yol güvenliğini artırmak amacıyla Bölge Trafik Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ile iş birliği içinde sahada aktif görev yapıyor. Sürücülerin görüş açısını kapatan ağaç dalı, yabani ot ve peyzaj unsurlarını temizleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kör noktaları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de kente gelen misafirlerin daha güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Öte yandan ekipler kent estetiği ve çevre düzeni için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar, kavşaklar ve refüjlerde temizlik, bakım ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilirken, belediyeye ait seralarda üretilen çiçeklerle Marmaris'in farklı noktaları renklendiriliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan camilerde de bayram öncesi düzenleme çalışmaları özenle yürütülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Turizm, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te bayram öncesi yoğun mesai - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:15
İbrahim Tatlıses’in son hali hayranlarını üzdü
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te bayram öncesi yoğun mesai - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.