Marmaris\'te bayram öncesi yoğun mesai

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye ekipleri, bayram öncesi yol güvenliğini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek için temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bayram öncesi hazırlıklarını yoğunlaştıran Marmaris Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla hem güvenliği hem de çevre düzenini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bayram öncesinde Marmaris'in her köşesinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Marmaris Belediyesi ekipleri, yol güvenliğini artırmak amacıyla Bölge Trafik Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ile iş birliği içinde sahada aktif görev yapıyor. Sürücülerin görüş açısını kapatan ağaç dalı, yabani ot ve peyzaj unsurlarını temizleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kör noktaları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de kente gelen misafirlerin daha güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Öte yandan ekipler kent estetiği ve çevre düzeni için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parklar, yeşil alanlar, kavşaklar ve refüjlerde temizlik, bakım ve düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilirken, belediyeye ait seralarda üretilen çiçeklerle Marmaris'in farklı noktaları renklendiriliyor. Merkez ve kırsal mahallelerde bulunan camilerde de bayram öncesi düzenleme çalışmaları özenle yürütülüyor. - MUĞLA