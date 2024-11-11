Marmaris'te cinayet sanığına müebbet teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te cinayet sanığına müebbet teklifi

Ali İhsan Kaya'nın, İlknur Çetin'i öldürmesi sonucu ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

11.11.2024 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin'i öldüren Ali İhsan Kaya hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İlk duruşma, 8 Ocak'ta yapılacak.

Olay, geçtiğimiz nisan ayında Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Çetin'in (35) erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali İhsan Kaya (38), konuşma bahanesiyle Çetin'i iş yerinden dışarı çağırdı. Çetin'in dışarı çıkması üzerine Kaya, genç kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Kaya, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istemiyle iddianame hazırlandı. Dava kapsamında ilk duruşma 8 Ocak 2025 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İhsan Kaya, Güvenlik, Marmaris, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Hukuk, Muğla, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te cinayet sanığına müebbet teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi Serdar Ortaç Tutuklanma Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te cinayet sanığına müebbet teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.