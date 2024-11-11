Marmaris'te cinayet sanığına müebbet teklifi

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Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde İlknur Çetin'i öldüren Ali İhsan Kaya hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İlk duruşma, 8 Ocak'ta yapılacak.

Olay, geçtiğimiz nisan ayında Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Çetin'in (35) erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ali İhsan Kaya (38), konuşma bahanesiyle Çetin'i iş yerinden dışarı çağırdı. Çetin'in dışarı çıkması üzerine Kaya, genç kadına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan Kaya, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istemiyle iddianame hazırlandı. Dava kapsamında ilk duruşma 8 Ocak 2025 tarihinde Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.