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Marmaris'te çözümün adresi halk masası oldu - Son Dakika

Marmaris'te çözümün adresi halk masası oldu

03.01.2022 12:06
Marmaris'te çözümün adresi halk masası oldu

Marmaris Belediyesi tarafından 2021 yılının Temmuz ayında kurulan Halk Masası, çözümün adresi oldu.

Marmaris Belediyesi tarafından 2021 yılının Temmuz ayında kurulan Halk Masası, çözümün adresi oldu. Talep ve şikayetleri anında ilgili birimlere aktaran Halk Masası'na 6 ayda 3 bin 956 talep ulaştı, taleplerin yüzde 92.1'i çözüme kavuşturuldu.

Marmaris Belediyesi tarafından daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için kurulan Halk Masası çözümün yeni adresi oldu. Vatandaşların belediye ile ilgili her türlü istek, şikayet ve önerilerini ister telefonla, ister internet üzerinden veya belediyeye gelerek kolayca iletebildiği birime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İletilen talepleri hızla ilgili birime yönlendirilerek takibi sağlayan ve ardından vatandaşa dönüş yaparak bilgi veren birim özellikle yangın ve sel dönemlerinde 7/24 esasına göre çalıştı. Temmuz ayında Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda faaliyete geçen birime 31 Aralık'a kadar toplam 3 bin 956 talep ulaştı. En çok istek, öneri, şikayet Temizlik İşleri, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler ve Fen İşleri olarak sıralandı.

Halk Masası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunma amacıyla oluşturulan birimin halkın belediyeyle ilgili talep, sorun ve dileklerini ilgili müdürlüklere iletmede köprü görevi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Vatandaşlarımızın yaptığı her türlü başvuru en kısa süre içinde sonuçlandırılıp başvuru sahibine bilgi veriliyor. Bu uygulama ile amacımız, zaman kaybını önlemek, katılımı arttırıp iletişimi güçlendirmek ve vatandaş memnuniyetini sağlamak. Özellikle yangın döneminde vardiyalı olarak çalışan birimimiz 7/24 vatandaşlarımızın taleplerini ilgili birimlere aktardı. Yine Aralık ayı başında yaşadığımız selde de büyük bir performans gösterdi" şeklinde konuştu. - MUĞLA

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Marmaris Belediyesi, Aralık, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te çözümün adresi halk masası oldu - Son Dakika


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