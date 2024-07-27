Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı Konukevi için Güneş Enerji Santrali Projesi

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ESMA TURAN

(MUĞLA) - Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapmayı planladığı, Okluk Koyu'ndaki Devlet Konukevi'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan Marmaris Güneş Enerji Santrali projesine 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararı verildi.

Marmaris Okluk Koyu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nin enerji ihtiyacını karşılaması planlanan projeyle ilgili 26 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'ÇED gerekli değildir' kararı çıktı.

Proje alanı orman ve doğal sit alanında kalıyor

Marmaris'in Karaca Mahallesi, 215 Ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 Nolu Parseller üzerinde toplam 3,50 hektar alanda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından 'Marmaris Güneş Enerji Santrali' projesi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje için geçtiğimiz Mart ayında ÇED süreci başlatıldı. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; kurulacak Güneş Enerji Santrali; 2,4 MWm/2,4 MWe/3,015 MWp kurulu gücünde olacak. Yaklaşık olarak 3,50 hektarlık alanda Güneş Enerji Santrali tesis edilecek ve proje kapsamında 530 W panel gücüne sahip 5.720 adet panel kurulacak. GES Projesi kapsamında yılda toplam 4 bin 861 MWh/yıl elektrik enerjisi üretilecek. Elde edilecek elektrik enerjisi Cumhurbaşkanlığı Marmaris Yerleşkesinde iç tüketimde kullanılacak.

Proje alanı Aydın-Muğla- Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı O20 paftasında yer almakta ve Çevre Düzeni Planına göre proje alanı, orman alanı, tarım alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Sit Alanında kalmakta. Proje kapsamında tesis edilmesi planlanan Güneş Enerji Santralinin panel, inşaat maliyeti ise toplamda 15 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.