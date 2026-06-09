Marmaris'te Denizde Ölü Carettta Caretta Yavrusu Bulundu - Son Dakika
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Marmaris'te Denizde Ölü Carettta Caretta Yavrusu Bulundu

09.06.2026 13:14  Güncelleme: 14:46
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Belediye Halk Plajı açıklarında ölü bir caretta caretta yavrusu bulundu. Yavrunun boyun bölgesinde darbe izlerine rastlandı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu.

Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajı'ndan denize giren vatandaşlar, sahilden yaklaşık 50 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz caretta caretta yavrusu fark etti. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan hayvanın ölmüş olduğu belirlendi.

İhbar üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede caretta caretta yavrusunun boyun bölgesinde darbe izlerine rastlandığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Denizde Ölü Carettta Caretta Yavrusu Bulundu - Son Dakika

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