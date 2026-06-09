Marmaris'te Denizde Ölü Carettta Caretta Yavrusu Bulundu

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu.
Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajı'ndan denize giren vatandaşlar, sahilden yaklaşık 50 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz caretta caretta yavrusu fark etti. Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılan hayvanın ölmüş olduğu belirlendi.
İhbar üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk incelemede caretta caretta yavrusunun boyun bölgesinde darbe izlerine rastlandığı öğrenildi.
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