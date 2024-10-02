Marmaris\'te Dünya Yaşlılar Günü Kutlandı

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Marmaris'te yaşayan asırlık çınarları ziyaret etti. 102 yaşındaki Muazzez Güvenç ve 105 yaşındaki Mustafa Lütfullah Güvenç'i evlerinde ziyaret eden Başkan Ünlü'ye çocuklar da eşlik etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden 1922 ve 1919 doğumlu Güvenç çiftine konuk oldu. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle asırlık çınarlar 102 yaşındaki Muazzez Güvenç ve 105 yaşındaki Mustafa Lütfullah Güvenç'i evlerinde ziyaret eden Başkan Ünlü'ye 8 yaşındaki Doğa ve 9 yaşındaki Erim de eşlik etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyan Güvenç çifti, Başkan Ünlü ve çocuklarla sohbet etti. Çocukken Konya'da Atatürk'le karşılaşmasını anlatan Muazzez Güvenç, yaşı kaç olursa olsun o muhteşem anı asla unutmayacağını belirtti. Muazzez ve Mustafa çiftinin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Başkan Ünlü de, "Geçmişten günümüze yaşam tecrübeniz bizlere yol gösteriyor. Sizlerden aldığımız güç ile nesilden nesle geleneklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA