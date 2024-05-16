Marmaris\'te Gençlik Bayramı Coşkusu

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Marmaris Belediyesi tarafından 'Gençlik Bayramı'nda sahne gençlerin' sloganıyla düzenlenen iki günlük programda Marmaris'in genç müzik grupları sahne alacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak. Resmi kutlamaların yanı sıra Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler vatandaşlara bayram sevinci yaşatacak. Belediye'nin 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü yapacağı etkinliklerde Marmaris'in gençleri sahne alacak.

19 Mayıs Pazar günü kutlamalar sabah saatlerinde düzenlenecek resmi tören ile başlayacak. Saat 09.30'da Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumunun ardından kutlama programı için Marmaris Şehir Stadyumu'na geçilecek. Saat 10.30'da başlayacak programda öğrencilerin dans, jimnastik, sportif gösterileri yer alacak.

Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrı bir kutlama programı hazırladı. 'Gençlik Bayramı'nda sahne gençlerin' sloganıyla düzenlenen iki günlük programda Marmaris'in genç müzik grupları sahne alacak. 18 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30'da Fortex isimli grup 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahneye çıkacak. Ayrıca Armutalan Kültür Merkezi'nde de Kuva-yi Milliye Destanı isimli oyun sahnelenecek.

19 Mayıs Pazar günü ise saat 20.30'da ilk olarak fener alayı düzenlenecek. Ketenci Otel önünden ellerinde bayrak ve meşalelerle hareket edecek kortejin yürüyüşü 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sona erecek. Burada kurulan sahnede Marmaris'in tanınan genç grubu Karşı Sokak sahneye çıkacak. Ardından da DJ performansıyla bayram coşkusu yaşanacak. Öte yandan Burunucu Macera Parkı'na girişler 19 Mayıs Pazar günü ücretsiz olacak.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 19 Mayıs kutlamalarına başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları davet ederek, "Gençlerimizin bayramını gençlerle birlikte kutlayacağız. Tüm halkımızı bu büyük coşkuyu yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA