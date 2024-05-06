Marmaris\'te Hıdırellez Coşkusu

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Bolluğun ve bereketin müjdecisi Hıdırellez, Marmaris'te coşku ile kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde vatandaşlar sahilde yakılan ateşlerin üzerinden atladı, dilek diledi.

Marmaris Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla eğlence düzenledi. Halk plajında düzenlenen etkinlik akşam saat 20.00'da başladı. DJ Muzo'nun müzik performansı eşliğinde dans eden vatandaşlar rengarenk bezlere dileklerini yazarak belediye tarafından hazırlanan dilek ağacına astı, yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Belediye Başkanı Acar Ünlü de meclis üyeleriyle birlikte geceye katıldı. Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan ve dilek ağacına ip asarak dilek dileyen Başkan Ünlü, gece boyunca vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, eğlencelerine ortak oldu. Marmarislilerin yoğun ilgi gösterdiği gecede yaklaşık 2 bin kişi gönlünce eğlendi. - MUĞLA