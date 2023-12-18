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Marmaris'te iklim krizi ve sürdürülebilir turizm paneli düzenlenecek - Son Dakika
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Marmaris'te iklim krizi ve sürdürülebilir turizm paneli düzenlenecek

Marmaris Ticaret Odası tarafından düzenlenecek olan panelde, iklim krizinin turizm sektörüne etkisi ve sürdürülebilir turizm programının detayları ele alınacak. Panelde, konuşmacılar yangın, sel gibi afetlerin turizme etkisi, Sürdürülebilir Turizm Programı'nın kriterleri ve Marmaris'in son durumu hakkında bilgilendirmeler yapacak.

Marmaris\'te iklim krizi ve sürdürülebilir turizm paneli düzenlenecek
18.12.2023 - 14:11,
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan ve turizm sektörünü oldukça yakından ilgilendiren iklim krizi masaya yatırılıyor.

İklim Krizi ve Sürdürülebilir Turizm Paneli'nde Marmaris'te son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan yangın, sel gibi afetlerin turizm sektörüne olan etkisi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından konaklama tesislerine zorunlu kılınan Sürdürülebilir Turizm Programının detayları ve sektöre etkisi hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Panel konuşmacıları arasında, son günlerde basında sıkça yer alan bir üniversitenin İklim Değişikliği Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Kapadokya Üniversitesi Sürdürülebilir Turizm Programı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bahar ve 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nda batan ve enkazı halen 85 metre derinlikte bulunan tarihi Dumlupınar Denizaltısı'na ilk dalan Türk su altı dünyasının en önemli isimlerinden Mimar-Sanayi Dalgıcı Ali Enes Edis katılacak. Panel, turizm danışmanı Başak Erel'in moderatörlüğünde 20 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi arasında yapılan protokolle öncelikli olarak konaklama sektöründe zorunlu hale gelen, önümüzdeki süreçte tüm turizm sektörüne zorunlu tutulması beklenen Sürdürülebilir Turizm Programı'nın kriterlerinin gözden geçirilip detaylı olarak ele alınacağı panelde, özellikle 2021 yılında yaşanan büyük yangın sonrası Marmaris koylarının ve denizinin son durumu da ele alınacak.

Ayrıca, deniz canlılarını tehdit eden ve türlerin devamını etkileyen denizlerdeki istilacı türlerle nasıl mücadele edileceği ve turizm trendlerinde sürdürülebilirliğin önemi konuşulacak. Panel sırasında yapılacak sunumlar ve değerlendirmelerle son yıllarda yaşanan ve yangın, sel ve dolu gibi iklim krizi etkilerinin görüldüğü Marmaris'te turizm sektörünün geleceği için çözüm yolları aranacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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