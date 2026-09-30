Marmaris\'te Kaymakam başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve Sahil Güvenlik 310 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Üsteğmen İbrahim İşit katıldı.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okulların güvenliği öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek ilçe genelinde alınması gereken tedbirler görüşüldü.