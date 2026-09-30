Marmaris'te Kaymakam başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Kaymakam başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris\'te Kaymakam başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın başkanlık ettiği Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelindeki güvenlik çalışmaları ve tedbirler görüşüldü. Okulların güvenliği öncelikli gündem oldu; mevcut uygulamalar gözden geçirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, başta okullar olmak üzere ilçe genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yalçın ve Sahil Güvenlik 310 Bot Komutanı Sahil Güvenlik Üsteğmen İbrahim İşit katıldı.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, okulların güvenliği öncelikli gündem başlıkları arasında yer aldı. Mevcut uygulamalar gözden geçirilerek ilçe genelinde alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Kaynak: İHA
Nurullah KayaGüvenlikMarmarisAsayişEğitimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius Junior öldürüldü mü Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
15:49
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
15:26
Futbol dünyasını şoke eden ölüm Kulüp başkanını başından vurdular
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular
15:02
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
14:56
Aziz Yıldırım’ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
14:55
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
14:28
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 15:52:16. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Kaymakam başkanlığındaki toplantıda okul güvenliği tedbirleri görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei