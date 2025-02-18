Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Marmaris\'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi, Beldibi Mahallesi'nde düzenlenen ikinci mahalle buluşmasında, vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunları yerinde tespit etme çalışmaları yürüttü. Belediye Başkanı Acar Ünlü, vatandaşların görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

18.02.2025 17:31  Güncelleme: 17:35
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Marmaris Belediyesi Mahalle Buluşmaları devam ediyor. İkincisi Beldibi Mahallesi'nde yapılan toplantıda Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle sakinlerini öneri ve taleplerini dinledi.

Marmaris Belediyesi tarafından başlatılan "Mahalle Buluşmaları" kapsamında ikinci toplantı Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan belediye yönetimiyle paylaşmasına imkan tanıyan buluşmaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Buluşmada konuşan Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediyenin mahalleler bazında sorunları yerinde tespit etmek, vatandaşların beklentilerini anlamak ve çözüm üretmek amacıyla bu toplantıları düzenlediğini belirterek, "Biz buraya çok kuvvetli geldik, çünkü sizleri dinlemek için buradayız. Mahallenizin ihtiyaçlarını, sizlerin taleplerini doğrudan sizlerden duymak bizim için çok önemli. Sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz" dedi.

Vatandaşların belediye ile iş birliği içinde olmasının önemine vurgu yapan Başkan Ünlü, "Bu şehir hepimizin ve burada herkesin söz hakkı var. Sizlerin görüşleri, talepleri ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyen en önemli unsurlardan biri. Ancak unutmayalım ki belediye olarak biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bu süreci sizlerle birlikte yürütmediğimiz sürece başarıya ulaşamayız. Hepimize iş düşüyor, çünkü bu bir takım oyunu. El ele verirsek, Marmaris'i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz" ifadesini kullandı. Başkan Ünlü, semt pazarını da ziyaret ederek esnaflar ve alışveriş için gelen yurttaşlarla selamlaştı.

Toplantıya yoğun ilgi gösteren mahalle sakinleri, altyapıdan sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden ulaşım konularına kadar birçok farklı konuda görüşlerini dile getirdi. Yapılan tüm öneriler ve talepler, ilgili birim müdürleri ve meclis üyeleri tarafından dikkatle not alındı. Mahalle Buluşmaları'nın önümüzdeki günlerde Marmaris'in farklı mahallelerinde devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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