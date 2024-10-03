Marmaris'te Okul Kantinlerine Denetim Başladı - Son Dakika
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Marmaris'te Okul Kantinlerine Denetim Başladı

Marmaris\'te Okul Kantinlerine Denetim Başladı

Marmaris Zabıta Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerinde düzenli denetimlere başladı. Öğrencilerin sağlıklı gıda ulaşımını sağlamak amacıyla hijyen, son tüketim tarihleri ve etiket kontrolü yapılıyor.

03.10.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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Okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Marmaris Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim başlattı. Öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda güvenli gıdaya ulaşmaları için yapılan denetimler yıl boyunca sürecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda kantin denetimi başlattı. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi. Ekipler kantin denetimlerinde hijyen, gıdaların son tüketim tarihleri, etiketlerin adres ve menşeileri satışa izin verilmeyen ürünlerin kontrolü, fiyat tarifeleri ve etiketler gibi önemli hususları kontrol etti. Öte yandan söz konusu yerlerdeki gıdaların üretimi, hazırlama ve depolama alanları da incelendi. Denetimlerin yıl boyunca düzenli aralıklarla, Marmaris sınırlarındaki tüm eğitim kurumlarında sürdürüleceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Okul Kantinlerine Denetim Başladı - Son Dakika

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