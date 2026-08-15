Marmaris'te Orman Yangını - Son Dakika
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Marmaris'te Orman Yangını

Marmaris\'te Orman Yangını
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Marmaris'teki Yalancı Boğaz'da çıkabilen orman yangınına 16 helikopter ve 7 uçakla müdahale ediliyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Yalancı Boğaz yakınlarında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Sahil kesiminde karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir noktada başlayan yangına 16 helikopter ve 7 uçak başta olmak üzere çok sayıda hava ve kara aracıyla müdahale ediliyor.

Marmaris Yalancı Boğaz yakınlarında, sahil kesiminde bulunan ve karadan ulaşımın olmadığı bir noktada yangın çıktı. Saat 17.45 sıralarında başlayan yangının ormanlık alana yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGINA YOĞUN MÜDAHALE

Yangına müdahale için bölgeye 16 helikopter ve 7 uçak gönderildi. Hava araçlarının yanı sıra 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangınla mücadelede toplam 178 personel görev yapıyor. Ekiplerin, alevlerin kontrol altına alınması ve yangının daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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