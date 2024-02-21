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Marmaris'te refüje düşen arabanın içinden burnu bile kanamadan çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araç virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlere ve çöp konteynırına çarparak refüje düştü. Otomobilde yalnız olan şoför burnu bile kanamadan araçtan çıkarıldı.

Kaza, Marmaris Sarıana Mahallesi Otogar yolu Mustafa Münir Elgin Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalancıboğaz istikametinden otogar istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına ardından refüje girdi. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine 112 acil ihbar hattına yapılan çağrının ardından itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Marmaris İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından ambulansa binmeyi kabul etmedi. Refüjün içine sıkışan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü aracının başından ayrılmadı.

15 gün önce de 24 yaşındaki bir askerin kaza yaparak ölümüne neden olan aynı noktada yaşanan kazanın ardından kullanılamayacak hale gelen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.