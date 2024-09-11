Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika
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Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsiminin ardından güz yağmurları etkili başladı. Yağışlar ilçe genelinde etkili olurken, yer yer olumsuzluklar yaşandı.

11.09.2024 22:04
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Marmaris'te sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, son yılların en sıcak ve kurak yaz mevsiminin ardından güz yağmurları etkili başladı. Dün gece başlayan yağışlar ilçe genelinde etkili olurken yer yer olumsuzkujlar yaşandı.

Meteroloji 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri Kıyı Ege Bölgesini sağnak yağışlar sebebi ile yaşanabilecek su taşkınları ve sel ile ilgili uyarmıştı. Dün gece 23.45 'de başlayan sağnak ve zaman zaman gök gürültü sağnak yağış devam ederken saat 10: 00 itibariyle ilçede metrekareye düşen yağış miktarının 62,7 kilograma ulaştığı belirtildi.

Turizm sezonunun hala devam ettiği Marmaris'te güz yağmurları yüzünü göstermeye başladı, dün öğleden sonra bulut geçişleri ile başlayan yağışlar gece yarısından itibaren şiddetini arttırarak sağnak yağışa dönüştü. Marmaris'in kırsal mahallelerinde ve ilçe merkezinde yağışlardan dolayı her hangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde ki bazı ara yollara dağdan kopan kaya parçaları düştü.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris ilçe genelinde yağışlar sebebi ile yaşanan olumsuz bir durum olmadığı, tüm ekiplerin teyakkuz halinde kritik noktalarda nöbet tuttuğu belirtildi. Ayrıca Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri geceden bu yana sokaklarda olabilecek tıkanıklara karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yağışların yarına kadar ara ara devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Son Dakika

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