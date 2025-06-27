Marmaris\'te şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir dualarla anıldı

27 Haziran 2021'de Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde çıkan orman yangınında, rüzgarın yön değiştirmesi sonucu şehit olan orman işçisi Görkem Hasdemir, vefatının 4. yıl dönümünde unutulmadı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen lokma hayrına şehidimizin ailesi, çalışma arkadaşları ve müdürlük personeli katıldı. Etkinliğe Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'in yanı sıra babaannesi Sevim Uylaş, kız kardeşi Merve Hasdemir, amcası Hasan Hasdemir, kuzeni Özge Özbek ve yeğeni Emirhan Ayhan da katıldı.

Duygusal anların yaşandığı anmada, babaannesi Sevim Uylaş anma görseline sarılarak, "Çocuğum devlet için canını verdi" dedi. Kız kardeşi Merve Hasdemir ise "Son Cuma günü konuşmuştuk. 'Gelecek misin abi?' demiştim, 'Geleceğim tabii' demişti. Cumartesi oğlumun doğum gününde hep beraberdik. Ertesi gün acı haberi geldi" sözleriyle duygularını paylaştı.

Vatandaşlar da dağıtılan lokma sonrası rahmet dileyerek hayrın kabul olmasını temenni etti. - MUĞLA