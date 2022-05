Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen turistler yaz tatillerinin en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları ile tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te bu yaz sezon erken başladı. Marmaris'e gelen tatilciler güneşin ve sahilin tadını çıkarıp, aksiyon ve eğlence için su sporlarını tercih ediyor. Tatilciler, bir teknenin ardına bağlanmış paraşüt ile Marmaris'i gökyüzünden izleyip, jet- ski ile denizin derinlerine açılıp, tatile birlikte geldikleri aileleri ve arkadaşları ile fotoğraf ve video çektirerek güzel anılar biriktiriyor.

25 yıllık turizmci 13 yıllık su sporları işletmecisi Cüneyt Aslan "Sezonumuz çok iyi gidiyor şükür, İngiliz ve Arap müşteriler yoğunlukta, İngilizlerin çok olması bizler için iyi oldu, Rus, Ukrayna pazarının olmamasında her hangi bir sıkıntı yaşamadık " dedi. Aslan, aktivite yapan tatilcilerin güvenlikleri için de "Deniz de bekleyen beş teknemiz ve kaptanımız var, can kurtaranlarımız var olabilecek her hangi bir durumda hemen müdahale edebiliyoruz" şeklinde konuştu. Aileleri ile su sporları aktiviteleri yapan İngiliz turistler ise çok eğlendiklerini belirtti.

Aktivitelerin fotoğraf ve videolarını kayıt altına alan Erkan Perhiz "Biz su sporlarında fotoğraf ve görüntü bölümünü idare ediyoruz, gelen turistler buradaki hatıralarını kayıt altına almak istiyorlar. Çektiğimiz görüntülerden gayet memnun kalıyorlar, hem eğlencelerini hem de Marmaris'in eşsiz görüntülerini çekiyoruz. Bu sene sezonumuz erken başladı. Pandemi dolayısı ile iki yıldır geç açılıyorduk, bu yıl Mart ayının ikinci yarısında açtık. İngilizler ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler ile başladık sonra Arap ülkelerinden gelenler oldu. Şimdi Rusya'dan uçaklar gelmeye başlayacak daha iyi olacak diye düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA