Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu

18.05.2022 11:17
Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen turistler yaz tatillerinin en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları ile tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen turistler yaz tatillerinin en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları ile tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te bu yaz sezon erken başladı. Marmaris'e gelen tatilciler güneşin ve sahilin tadını çıkarıp, aksiyon ve eğlence için su sporlarını tercih ediyor. Tatilciler, bir teknenin ardına bağlanmış paraşüt ile Marmaris'i gökyüzünden izleyip, jet- ski ile denizin derinlerine açılıp, tatile birlikte geldikleri aileleri ve arkadaşları ile fotoğraf ve video çektirerek güzel anılar biriktiriyor.

25 yıllık turizmci 13 yıllık su sporları işletmecisi Cüneyt Aslan "Sezonumuz çok iyi gidiyor şükür, İngiliz ve Arap müşteriler yoğunlukta, İngilizlerin çok olması bizler için iyi oldu, Rus, Ukrayna pazarının olmamasında her hangi bir sıkıntı yaşamadık " dedi. Aslan, aktivite yapan tatilcilerin güvenlikleri için de "Deniz de bekleyen beş teknemiz ve kaptanımız var, can kurtaranlarımız var olabilecek her hangi bir durumda hemen müdahale edebiliyoruz" şeklinde konuştu. Aileleri ile su sporları aktiviteleri yapan İngiliz turistler ise çok eğlendiklerini belirtti.

Aktivitelerin fotoğraf ve videolarını kayıt altına alan Erkan Perhiz "Biz su sporlarında fotoğraf ve görüntü bölümünü idare ediyoruz, gelen turistler buradaki hatıralarını kayıt altına almak istiyorlar. Çektiğimiz görüntülerden gayet memnun kalıyorlar, hem eğlencelerini hem de Marmaris'in eşsiz görüntülerini çekiyoruz. Bu sene sezonumuz erken başladı. Pandemi dolayısı ile iki yıldır geç açılıyorduk, bu yıl Mart ayının ikinci yarısında açtık. İngilizler ve Avrupa ülkelerinden gelen turistler ile başladık sonra Arap ülkelerinden gelenler oldu. Şimdi Rusya'dan uçaklar gelmeye başlayacak daha iyi olacak diye düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Doğa harikası Tortum Şelalesi Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu Doğa harikası Tortum Şelalesi Karadeniz turu yapan turistlerin uğrak yeri oldu Kahta'da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi Kahta'da Su Sporları Festivali ve Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Bursa'da 'yan bakma' kavgası! Mahalle savaş alanına döndü
11:02 18 Mayıs'ta gram altın 931 liradan alıcı buluyor
10:58 İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi
10:58 Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm
10:43 Beşiktaş, Göztepe 'yi 2-0 mağlup etti! Kaleci Emre Bilgin ise performansıyla büyük beğeni topladı
16:45 CHP'li vekil Meclis'te Dar Hejiroke'yi söyledi, AK Partililerden alkış aldı
10:20 Üç Kız Kardeş'in son bölümünde ne oldu? Nihat, Rüçhan'ı ne karşılığında tehdit etti?
10:11 Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı
10:06 Fenerbahçe'de gündem Manuel Lopez: Arjantinli golcüye Türkiye yolu göründü
10:04 Niksar'da işçileri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 11:21:37. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te su sporları turistlerin vazgeçilmezi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement