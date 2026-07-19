Marmaris'te Su Sporlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Marmaris'te Su Sporlarına Yoğun İlgi

Marmaris\'te Su Sporlarına Yoğun İlgi
19.07.2026 15:11
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Yerli üretim jet car, yaz sezonunda Marmaris'te en çok tercih edilen su sporları arasında.

Yaz sezonunun hareketlenmesiyle birlikte su sporlarına da ilgi arttı. Turizm beldelerinde yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği aktivitelerin başında ise yerli üretim jet car geldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su sporları merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Berrak denizi ve uygun hava şartlarıyla öne çıkan ilçede jet ski, parasailing, jet car, banana, flyboard, su kayağı ve kano gibi birçok aktivite, belirlenen güvenli alanlarda tatilcilerle buluşuyor.

Özellikle adrenalin tutkunlarının ilgi gösterdiği su sporları, yaz sezonuna renk katarken, son dönemde yerli üretim jet car araçları da en fazla tercih edilen aktiviteler arasında yer alıyor.

Marmaris'te faaliyet gösteren bir su sporları tesisinin yetkilisi Cüneyit Arslan, sezonun beklentilerin bir miktar altında başladığını ancak önümüzdeki süreçte hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Arslan, "Şu an itibarıyla parasailing, jet ski ve jet car gibi birçok aktivitemiz hizmet veriyor. Son dönemde özellikle jet car aktivitelerine yoğun talep bulunuyor. Sezon beklentilerimizin biraz altında başlamış olsa da önümüzdeki dönemde hareketliliğin artacağını umut ediyoruz." dedi.

Su sporlarında güvenliğin öncelikleri olduğunu vurgulayan Arslan, "Gerçekleştirilen her aktivite için görevli ve deneyimli kaptanlarımız bulunuyor. Ayrıca güvenlik botlarımız ve eğitimli personelimizle tüm aktiviteleri yakından takip ediyoruz. Misafirlerimizin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Yapılan tüm aktivitelerin sorumluluğu tarafımıza aittir ve her aşamada kapsamlı güvenlik önlemleri alarak hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Su Sporlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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