Marmaris'te Surücüye Sigara İzmariti Cezası
Marmaris'te ticari taksi sürücüsü ormanlık alana sigara izmariti attığı için yasal işlem başlatıldı.
(MARMARİS)- Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki ticari taksiden ormanlık alana sigara izmariti attığı görüntülerle tespit edilen sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 22.57 sıralarında Hisarönü Mahallesi Çubucak mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 48 plakalı ticari taksinin sürücüsü, E.Y.G (24) ormanlık alandan geçtiği sırada araçtan dışarıya sigara izmariti attı.
Olay anına ait görüntülerin yetkililere ulaşmasının ardından Orman Muhafaza ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aracın ve sürücünün kimliği belirlendi.
Sigara izmaritinin devlet koru ormanı niteliğindeki alana atılması nedeniyle olayın, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76/1-c maddesi kapsamında suç oluşturabileceği değerlendirilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildi.
Savcılığın talimatları doğrultusunda şüpheli sürücü hakkında suç tutanağı düzenlenerek yasal işlem başlatıldı.
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