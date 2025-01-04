Marmaris'te Toprak Kayması, Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

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Marmaris'te toprak kayması nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış sebebiyle bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana gelirken, yollar da trafiğe kapandı.

Muğla'nın Marmaris İçmeler, Bayır ve çevre kırsal mahallelerde dün akşam saatlerinden bu yana devam eden ve bugün öğleden sonra şiddetini arttıran sağanak yağış, yolda heyelana yol açtı. Yağmurun ardından düşen kaya ve toprak kütleleri nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Kapanan yol, ulaşımı tamamen engelledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye hızla iş makineleri sevk ederek yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, yolda mahsur kalan vatandaşlar uzun süre araçlarında beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, can kaybı yaşanmadığını belirtirken, kolluk kuvvetlerinin ve ekiplerin hızla olay yerine ulaşarak yol açma çalışmalarına başladığını açıkladılar. Yoğun yağışların etkili olduğu bölgede, araç içinde bekleyen vatandaşlar bir an önce çözüm beklediklerini dile getirdi. Yetkililer, çalışmaların devam ettiğini ve vatandaşların güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmaları için gereken tüm önlemlerin alındığını belirtti. Ayrıca, bölgeye gidecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.