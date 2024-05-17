Marmaris'te Yaban Domuzları İle İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Marmaris'te Yaban Domuzları İle İlgili Farkındalık Oluşturuldu

Geniş Video İzle

Marmaris'te çıkan yangınlar sonucu artan yaban domuzlarıyla ilgili basın açıklaması yapıldı. Domuzların kontrolsüz çoğalmasının sağlık ve güvenlik sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

17.05.2024 09:58  Güncelleme: 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris'te sayıları gittikçe artan yaban domuzları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla basın açıklaması yapıldı. Belediye Başkanı Acar Ünlü, domuzların kendi doğal beslenme alışkanlıklarına ve yaşam alanlarına dönmeleri gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde ilerleyen süreçte sağlık ve güvenlik sorunları meydana gelebilir; hatta tüm bu süreçler kentimizin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına kadar varabilir" dedi.

Marmaris'te çıkan yangınlarla orman varlığının azalması sonucu son dönemde şehir içinde daha çok görülmeye başlayan domuzlarla ilgili ortaya çıkan sorunların tespitine ve çözüm yollarına yönelik, veteriner hekimlerin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Geçen günlerde konuyla ilgili uzmanlar eşliğinde toplantı yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bu kez basının karşısına çıktı. Ünlü ile birlikte Marmaris'te görev yapan veteriner hekimlerden oluşan bir heyetin açıklamalarda bulunduğu toplantıda, sayıları kontrol edilemez bir şekilde artan domuz nüfusu ile ilgili alınması gereken önlemler değerlendirildi.

1 DOMUZ 6 YIL İÇİNDE 67 BİN POPÜLASYONUNA NEDEN OLUYOR

Basın toplantısında açıklamayı okuyan Veteriner Hekim Behçet Düzgün, son yıllarda sayıları kontrol edilemez bir şekilde artan domuz nüfusunun önlem alınmadığı takdirde insan ve toplum sağlığını tehdit edici bir seviyeye ulaşacağını vurguladı. Senede iki defa doğuran ve her defasında 6 yavru dünyaya getiren bir domuzun 6 yıl sonra 67 bin domuz popülasyonuna neden olacağını belirten Düzgün, "Domuzların idrar, salya, dışkı gibi atıklarını bırakmaları sonucunda evcil hayvanlara, orada oynayan çocuklara ve insanlara birçok hastalık bulaşabilir" dedi.

ÜNLÜ: "HALK BU İŞİN NEREYE VARABİLECEĞİNİN FARKINDA OLMALI"

Domuzlardan insanlara bulaşabilecek herhangi bir kuduz vakasının bir karantinaya neden olarak, Marmaris'in turizmine sekte vurabileceğinin altını çizen Başkan Acar Ünlü ise "Vatandaşın bu mücadeleye katkısı çok önemli. Bizim amacımız ilk etapta halkımıza yapması gerekenleri anlatmak. Bu işi engellemenin tek yolu domuzların besin bulamayarak doğal yaşam alanlarına dönmesini sağlamak. Bu nedenle bizler çöpleri daha düzenli toplayacağız. Kedi besleme noktalarını arttıracağız. ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendireceğiz. Unutmayalım ki bir virüs yakın zamanda bütün Dünyada bir pandemiye neden oldu" ifadelerini kullandı.

"HAYVANSEVERLERİN KATKISI ÇOK ÖNEMLİ"

Bu konuda hayvanseverlerin fikirlerini de çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Ünlü, "Çözüme katkı sunabilecek üniversiteler, Milli Parklar Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü gibi tüm kurumların yanında hayvanseverleri de dinleyeceğiz. Toplumun katkısı ve mücadelesi çok önemli ama ilk etapta herkes söz konusu bu yaban hayvanlarını beslemeyerek ya da etrafa gelişi güzel kedi köpek maması bırakmayarak çözümün çok önemli bir parçası olabilir" dedi.

Marmaris\'te Yaban Domuzları İle İlgili Farkındalık Oluşturuldu
Kaynak: ANKA

Marmaris, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te Yaban Domuzları İle İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:48 İsrail’in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen “Yalancılar“ sesiyle irkildi İsrail'in soykırım yapmadığını savunuyordu, arkadan gelen "Yalancılar" sesiyle irkildi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
16:46 Rıza Çalımbay: Beşiktaş’a yakışmayan bir davranış oldu Rıza Çalımbay: Beşiktaş'a yakışmayan bir davranış oldu
16:46 Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı Eczaneye ilaç almak için gitti, ölü olduğunu öğrendi! İşin aslı 12 gün sonra ortaya çıktı
16:41 TikTok’ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı TikTok'ta 8 yaşındaki kızı için skandal ifadeler kullanan kadın serbest kaldı
16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 17:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Yaban Domuzları İle İlgili Farkındalık Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement