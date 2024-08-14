Marmaris\'te yangın gönüllülerine eğitim verildi

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Marmaris'in Çetibeli Mahallesi'nde 27 yangın gönüllüsü vatandaşa orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı mücadelede halkın bilinçlenmesi ve aktif rol alması amacıyla başlatılan 'Orman Yangın Gönüllüsü' eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Orman Mühendisi ve Yangın Uzmanı Mehmet Oruç'un liderliğinde gerçekleştirilen eğitimler, Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle sürüyor. Bu kapsamda, Çetibeli Mahallesi'nde 27 yangın gönüllüsü vatandaşa orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi. Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada verilen eğitimlerde, gönüllüler yangınla mücadele yöntemleri, yangın esnasında alınması gereken tedbirler ve acil durum müdahaleleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, yangın esnasında kullanılacak ekipmanların doğru ve etkin bir şekilde nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak gösterildi. - MUĞLA