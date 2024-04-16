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Marmaris'te yaz sezonunda bisikletli zabıtalar görev yapacak. Özellikle sahil yolu, yürüyüş bandı ve bisiklet yolunda güvenliği sağlamak için görevlendirilen ekipler yaz boyunca pedal çevirecek.

Marmaris Belediyesi, yaz sezonunda bisikletli zabıta uygulamasını hayata geçirdi. Yaz döneminde yoğunluğun yaşandığı sahil yolunda özellikle yürüyüş yapan vatandaşların güvenini sağlamak ve bisiklet yolunun daha verimli kullanılmasını sağlamak için başlatılan projede ilk etapta iki zabıta memuru görev yapmaya başladı. Yaz sezonu yoğunluğunun başlamasıyla zabıta sayısı da artırılacak.

YÜRÜYÜŞ YAPANLAR RAHAT EDECEK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Kaleminali, şu bilgileri verdi:

"Sezon hazırlıkları kapsamında bisiklet ve yürüyüş yollarının kontrolü için bisiklet zabıtasını devreye soktuk. Vatandaşlarımızın daha rahat kordonda yürüyebilmeleri, bisiklet yollarını daha rahat kullanabilmeleri için ve denetimlerin sağlanması için bisiklet zabıtaları görev yapacak. Bisikletli ekipler hatalı parkların da önüne geçecek. Aynı zaman da vatandaşa daha yakın olup anlık sorunları çözüme kavuşturacak. Herkesin huzur ve güvenliği için özellikle trafiğe kapalı alanlarda araç kullanmamalarını rica ediyoruz."