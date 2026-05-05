Marmaris'te yenilenen çarşı turistlerin gözdesi oldu - Son Dakika
Marmaris'te yenilenen çarşı turistlerin gözdesi oldu

05.05.2026 17:44  Güncelleme: 17:46
Marmaris Belediyesi'nin çarşıda gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmaları meyvesini verdi.

Marmaris Belediyesi'nin çarşıda gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmaları meyvesini verdi. Yenilenen sokaklar, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktalarından biri haline geldi.

Marmaris Belediyesi'nin çarşı bölgesinde başlattığı yenileme ve dönüşüm çalışmaları kapsamında sokaklar modern bir görünüme kavuştu. Eş zamanlı yürütülen düzenlemelerle daha ferah, estetik ve cazip bir geçiş noktası haline gelen çarşı, hem ilçe sakinlerinin hem de turistlerin beğenisini kazandı. Eski ve köhne çatıların kaldırılması, zemin döşemelerinin yenilenmesi, bina cephelerinin düzenlenmesi ile dükkanların tabela ve vitrinlerinin modern bir görünüme kavuşturulması sayesinde çarşı adeta baştan sona yenilendi.

Marmaris'e gezmek için çevre illerden gelen misafirlerin ilk durağı olan çarşı yenilenmiş haliyle ilgi odağı haline gelirken 3 bin 235 yolcusuyla bu sabah Marmaris Limanı'na demirleyen Panama bayraklı dev yolcu gemisi MSC Divina ile kente gelen yabancı turistler de yenilenen çarşıyı yoğun ilgiyle ziyaret etti. Aydınlık ve ferah yapısıyla dikkat çeken çarşı, cıvıl cıvıl görüntüsüyle ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yenilenen çarşının kentin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağını her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "İlçemizi ziyaret eden misafirlerimizin çarşımızı çok beğendiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Pırıl pırıl, tertemiz ve aydınlık bir ortamda gezmenin keyfini çıkarıyorlar. Sezon boyunca da bu yoğunluğun artarak devam edeceğine inanıyoruz. Tüm esnafımıza ve Marmaris'imize hayırlı olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

