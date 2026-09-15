Marmaris'teki daireden bir kamyon çöp ve 30'a yakın kedi çıkarıldı - Son Dakika
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Marmaris'teki daireden bir kamyon çöp ve 30'a yakın kedi çıkarıldı

Marmaris\'teki daireden bir kamyon çöp ve 30\'a yakın kedi çıkarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı bir kadının yaşadığı dairede yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve atık ile 30'a yakın kedi buldu. Sağlıksız şartlarda yaşayan kediler ile bir köpek, bakımlarının sağlanması için barınağa teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönündeki şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Yaşlı bir kadının yaşadığı belirtilen evde yapılan çalışmada, yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve atık ile yaklaşık 30 kedi bulundu. Sağlıksız şartlarda yaşayan kediler ile bir köpek ise bakımının sağlanması amacıyla barınağa teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki bir sokakta yaşayan vatandaşlar, üç katlı bir apartmanın birinci katında bulunan daireden uzun süredir kötü kokular geldiğini belirterek durumu Marmaris Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaptıkları kontrolde dairenin içerisinde çok sayıda eşya, atık ve çöp bulunduğunu tespit etti. Kapının açılmasıyla birlikte evin yaşam alanlarının büyük bölümünün biriken atık ve eşyalarla dolu olduğu görüldü.

Ev sahibinin rızasıyla temizlik başlatıldı

Durumun tespit edilmesinin ardından adrese Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin yanı sıra zabıta ve veteriner ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşlı kadın ev sahibiyle görüşerek temizlik çalışması yapılması konusunda ikna etti. Ev sahibinin rızasının ardından dairede biriken çöp ve kullanılmayan eşyaların dışarı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Evden 30'a yakın kedi çıktı

Evden yapılan temizlik sırasında neredeyse bir kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan temizlik çalışmaları sırasında evde 30'a yakın kedi bulunduğu belirlendi. Bakıma muhtaç durumda olduğu değerlendirilen kediler ile sağlıksız şartlarda bulunan bir köpek, hayvanların daha uygun şartlarda bakılabilmesi amacıyla Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Mahalle sakinleri, evde yaşayan yaşlı kadının sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir evini temizleyemediğini ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlandığını ileri sürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'teki daireden bir kamyon çöp ve 30'a yakın kedi çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'teki daireden bir kamyon çöp ve 30'a yakın kedi çıkarıldı - Son Dakika
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