Marmaris'teki Depremde Fenalaşan Afranur Günlü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Marmaris'teki Depremde Fenalaşan Afranur Günlü Hayatını Kaybetti

03.06.2025 14:08  Güncelleme: 15:31
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Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından panik atak geçirerek hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü, yaşamını yitirdi. Fethiye'de düzenlenen cenaze törenine Muğla Valisi ve yerel yöneticiler katıldı.

(MUĞLA) – Muğla'nın Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Fethiye'de panik atak geçirerek fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Afranur Günlü, son yolculuğuna uğurlandı.

Marmaris merkezli, dün gece saat 02.17'de meydana gelen depremin ardından yaşadığı panik nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Afranur Günlü için Fethiye'nin Eldirek Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca katıldı.

Afranur, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Akbıyık: "Depremden 75 vatandaşımız etkilendi"

Afranur Günlü'nün cenazesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, taziyelerini dile getirerek, depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Akbıyık, depremden toplam 75 vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Genel olarak durumları çok ağır değil, sadece bir vatandaşımızın kafa travması var, onun durumu biraz ciddi. Hastanede şu an kalan 4 vatandaşımız var. Yapılarda bir yıkım söz konusu değil, sadece bir, iki yapıda çatlaklar var. Tüm birimlerimiz alanda gerekli çalışmaları yapıyor. Allah beterinden korusun. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler yaşatmasın" dedi.

Aras: "Depremi Muğla'mız ve bölge illerimiz ucuz atlattı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da merkezi Marmaris olan çok güçlü bir deprem yaşandığını ifade ederek, "Böylesine büyük bir depremi Muğla'mız ve bölge illerimiz ucuz atlattı diyebiliriz. Bizim de hem Afet Koordinasyon Merkezimiz, Afet Acil Durum Daire Başkanlığımız bütün gece sahadaydı. Bütün sahadan; mahallelerimizden, ilçelerimizden bilgileri aldık. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Afranur kızımızın bütün sevenlerine, ailesine, Fethiye'mize, Muğla'mıza, ülkemize başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun. Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Marmaris'teki Depremde Fenalaşan Afranur Günlü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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