Marmaris\'teki Halk Plajında Güvenlik ve Erişim Sorunları

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris'te, ilçe merkezinde bulunan ve mavi bayrak ile "engelsiz plaj" unvanına sahip halk plajında vatandaşlar, cankurtaran, soyunma kabini ve engelli bireylerin erişimini kolaylaştıracak düzenleme olmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar kıyıda bir cankurtaran kulübesinin yer aldığını ancak boş olduğunu, engelli platformunun henüz kurulmadığını, tuvaletlerin ise soyunma kabini olarak kullanıldığını söyledi.

Her gün binlerce kişinin denize girdiği plajda vatandaşlar, temel ihtiyaçların karşılanmasını ve sezon boyunca bu eksikliklerin giderilmesini istiyor. Marmaris Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde konulan konteyner tuvaletlerden engelli vatandaşlar için olanlar kilitli, yeni konulanlardan bazıları ise çoktan magandalar tarafından kırılmış.

"Cankurtaran yok, engelli rampası yok, herkes kendi çabasıyla kurtarıyor"

Marmarisli vatandaşlardan Yalçın Uğur, plajdaki durumu değerlendirerek "Engelli tuvaletleri kilitli, platform yok. Burada engelli vatandaşlar için bir alan vardı, o da yok. Cankurtaran kulübesi var ama görevli yok. Dün bir vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi, insanlar kendi çabasıyla sudan çıkardı. Yüzme bilmeyen birçok tatilci var, bu ihmal kabul edilemez" dedi.

"Millet tuvalette üstünü değiştiriyor"

Selahattin Öztürk ise soyunma alanı eksikliğine dikkat çekerek "Soyunma kabini yok. En basitinden portatif bir kabin konulabilir. İnsanlar tuvaletlerde üstünü değiştiriyor, içerisi zaten kalabalık. Tuvaletler soyunma kabinine dönmüş durumda. Cankurtaran kulübesi boş duruyor, halk plajı bu halde olmamalı" şeklinde konuştu.

"Yeni tuvaletler yapıldı ama hala sorun var"

Bir diğer vatandaş Mehmet Öztürk de yeni yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirterek, "Yeni tuvaletler konuldu ama çok küçük. Kabinler vardı, kaldırıldı. Erkek tuvaleti ilk günden bozuldu, hala tamir edilmedi. İçeride kilit yok. Üstümüzü değiştirecek yer yok, soyunma kabinleri eksik. Cankurtaran hala gelmedi, engelli rampası da kurulmadı" diyerek yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını talep etti.

Vatandaşlar, sezonun yoğunlaştığı bu günlerde hem güvenlik hem de erişim açısından Marmaris merkezdeki halk plajında gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyor. - MUĞLA