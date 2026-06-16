Marmaris'teki Kapalı Okullar Meclis Gündeminde

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris'te deprem ve yapı güvenliği gerekçesiyle kapalı olan okul binalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Marmaris'te yıllardır kapalı durumda bulunan okul binalarını Meclis gündemine taşıdı.

Özcan, TBMM Başkanlığı'na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Evren Paşa İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi binalarının deprem ve yapı güvenliği gerekçesiyle eğitim-öğretime kapatıldığını hatırlattı. Özcan, aradan geçen süreye rağmen yıkım, güçlendirme veya yeniden yapım çalışmalarında somut bir ilerleme görülmediğini belirtti.

"ÇOCUKLAR MAĞDUR, AİLELER SERVİS YÜKÜ ALTINDA"

Okulların kapatılması nedeniyle öğrencilerin başka eğitim kurumlarına yönlendirildiğini aktaran Özcan, bu durumun aileler açısından ciddi bir ekonomik yük yarattığını dile getirdi. Özcan, özellikle servis ve ulaşım giderlerinin birçok aile için önemli bir maliyet haline geldiğini belirterek, "Kendi tercihleri nedeniyle değil, kamu idaresinin aldığı kararlar nedeniyle okul değiştirmek zorunda kalan öğrencilerin ulaşım yükünün tamamen ailelerin omzuna bırakılması doğru değildir. Güvenli okul sağlanamadığı için ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi devletin sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

"MUĞLA'DAKİ RİSKLİ OKULLARIN TAMAMINI SORDU"

Önergesinde yalnızca Marmaris'teki okulları değil, Muğla genelindeki tabloyu da gündeme taşıyan Özcan, Milli Eğitim Bakanlığının önceki cevabında yer alan yıkım kararı verilen 18 eğitim binası ile güçlendirme kararı verilen 16 eğitim binasının hangileri olduğunu, bu okullardaki çalışmaların hangi aşamada bulunduğunu ve tamamlanma takvimlerini de sordu.

Özcan, deprem ve yapı güvenliği gerekçesiyle boşaltılan eğitim kurumlarının yeniden hizmete açılma süreçlerinin şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiği, öğrencilerin eğitim hakkının ve ailelerin mağduriyetlerinin daha fazla göz ardı edilmemesi çağrısında bulundu.