Marmaris'teki Otelde Yangın: 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Marmaris'teki Otelde Yangın: 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Marmaris\'teki Otelde Yangın: 24 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 24 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi sorgulanıyor.

04.04.2025 11:52  Güncelleme: 11:54
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı beş yıldızlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, 5'i çocuk 17'si yabancı uyruklu 24 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Marmaris- İçmeler yolu üzerinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazan dairesinden yükselen yoğun duman üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada otelde konaklayan 680 yerli ve yabancı turist güvenlik amacıyla tahliye edilirken, AFAD koordinesinde STK'lar MAKE ve SAR'da otelde misafirlerin tahliye işlemlerine katılarak itfaiye ekiplerine destek oldu.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 17'si yabancı uyruklu, 5'i çocuk toplamda 24 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında otelde bulunan yangın kapıları ve sistemlerinin yenilenmiş olmasının can kaybı ve ağır yaralanmaların önüne geçtiği öğrenildi. Öte yandan otelden tahliye edilen misafirlerin, ilçedeki farklı otellere yerleştirileceği bildirildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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