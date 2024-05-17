Marmaris\'teki Piri Reis Parkı\'nda Yenileme Çalışması Başlatıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yer alan Piri Reis Parkı'nda belediye ekipleri yenileme çalışması başlatıldı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü merkeze uzak mahallelerde yer alan parklarda da bakım, onarım ve yenileme çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Bozburun Belediyesi döneminde İl Özel İdaresi tarafından Söğüt'e yapılan, daha sonra Marmaris Belediyesi yetkisine geçen Piri Reis Parkı'nda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Daha önce su sıkıntısı nedeniyle yeterince peyzaj çalışması yapılamayan alanda öncelikle sulama sistemi yapılacak. Çalışmalar kapsamında parka açık hava spor aletleri ve banklar konumlandırılacak, mevcut oyun grupları da bakıma alınacak. Parkta oynayan çocukların güvenliği açısından park çevresinin çitlerle çevrilmesinin ardından çalışma 1 aylık süreç içinde tamamlanacak. - MUĞLA