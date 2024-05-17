Marmaris'teki Piri Reis Parkı'nda Yenileme Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Marmaris'teki Piri Reis Parkı'nda Yenileme Çalışması Başlatıldı

Marmaris\'teki Piri Reis Parkı\'nda Yenileme Çalışması Başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Piri Reis Parkı'nda belediye ekipleri yenileme çalışmalarına başladı. Parkta sulama sistemi yapılacak, spor aletleri ve banklar konumlandırılacak, oyun grupları bakıma alınacak ve park çevresi çitlerle çevrilecek.

17.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:09
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yer alan Piri Reis Parkı'nda belediye ekipleri yenileme çalışması başlatıldı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü merkeze uzak mahallelerde yer alan parklarda da bakım, onarım ve yenileme çalışması yürütüyor. Bu kapsamda Bozburun Belediyesi döneminde İl Özel İdaresi tarafından Söğüt'e yapılan, daha sonra Marmaris Belediyesi yetkisine geçen Piri Reis Parkı'nda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Daha önce su sıkıntısı nedeniyle yeterince peyzaj çalışması yapılamayan alanda öncelikle sulama sistemi yapılacak. Çalışmalar kapsamında parka açık hava spor aletleri ve banklar konumlandırılacak, mevcut oyun grupları da bakıma alınacak. Parkta oynayan çocukların güvenliği açısından park çevresinin çitlerle çevrilmesinin ardından çalışma 1 aylık süreç içinde tamamlanacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaris'teki Piri Reis Parkı'nda Yenileme Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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