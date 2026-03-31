Marmaris'te İmar Usulsüzlüğü: 4 Tutuklama

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nde görevli bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyedeki imar işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyede görevli mühendis T.D'nin de arasında bulunduğu 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüphelilerden M.G, H.P. ve N.C. serbest bırakıldı.
Savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen F.K, T.K, F.T, M.K, C.C. ve M.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P, mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklandı.
