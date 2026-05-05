Marmaris'ten Sumud Filosu'na Destek Seferi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'ten Sumud Filosu'na Destek Seferi

Marmaris\'ten Sumud Filosu\'na Destek Seferi
05.05.2026 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'ten açılan 10 tekne, Sumud Filosu'na yönelik saldırıya karşı destek için Akdeniz'e gitti.

Muğla'nın Marmaris kıyılarından açılan yaklaşık 10 teknelik grup, Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından destek amacıyla Akdeniz'e açıldı.

İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yönelik saldırısının ardından filoya destek amacıyla yaklaşık 10 teknelik grup, Marmaris kıyılarından Akdeniz'e açıldı. Marmaris'ten hareket eden yaklaşık 10 teknelik destek grubu, Akdeniz açıklarında Yunanistan karasularına doğru ilerleyerek Sumud Filosu'na yönelik saldırıya karşı dayanışma seferi başlattı. Yapılan açıklamada, "Yapılan bu hukuksuz ve uluslararası hukuka aykırı müdahaleyi protesto etmek için Türk karasularında Sumud Global tekneleri olarak denizdeyiz. Sonrasında arkadaşlarımızla buluşmak üzere yolumuza devam edeceğiz. Gazze'de yaşananlara karşı tavrımız sürecek. Tüm halkımızdan destek bekliyoruz" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'ten Sumud Filosu'na Destek Seferi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:28:24. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'ten Sumud Filosu'na Destek Seferi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.