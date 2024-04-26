Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

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(MUĞLA) - Marmaris'i kültür ve sanatta marka yapma hedefiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin 3'üncüsü, 11 Mayıs – 30 Haziran günleri arasında gerçekleştirilecek. Odağına Hisarönü yakınlarında bulunan Hemithea Tapınağı ile Kastasbos Kutsal Alanı'nı alarak, "Doğanın iyileştiren senfonisi: Hemithea" sloganıyla düzenlenecek festivalin konukları arasında Fazıl Say ve Serenat Bağcan da yer alacak.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi öncülüğünde "Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıkan ve bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi.

11 Mayıs – 30 Haziran günleri arasında yapılacak MKSF24'ün tanıtım toplantısına, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, MAKSAD Başkanı Samir Gülahmedov, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürü Yavuz Yılmaz ve sponsor firmaların yetkilileri katıldı.

DOĞANIN İYİLEŞTİREN SENFONİSİ

Toplantıda ilk olarak detaylı program açıklandı. Hemithea Tapınağı ve Kastasbos Kutsal Alanı'ndan ilham alarak "Doğanın iyileştiren senfonisi: Hemithea" sloganıyla düzenlenecek festival, klasik batı müziği, caz konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak.

Festival, 11 Mayıs Cumartesi günü Armutalan Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak tören ve söyleşinin ardından, Modern Türk Resmi'nin yaşayan efsanelerinden ressam Devrim Erbil'in MAKSAD İçmeler Sanat Galerisi'ndeki Resim Sergisi açılışı ile başlayacak.

DÜNYA ANNE MARMARİS'TEN SESLENECEK

Festivalin açılışı ise Türk-Fransız-Alman Dostluk Konseri ile 12 Mayıs Pazar akşamı AKM'de gerçekleşecek. Gaye Su Akyol ve Orkestrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, MAKSAD Oda Orkestrası'nın konserlerinin de yer alacağı festivalde "Dünya Anne" konseri, 22 Haziran gecesi Amfi Tiyatro'da düzenlenecek. Fazıl Say'ın, Türk kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkıları, solist Serenad Bağcan seslendirirken, Fazıl Say'a, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.

ÜNLÜ: "MARKALAŞMA ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

Festivalin basın toplantısındaki konuşmasına MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek başlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, festivalin Marmaris için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Markalaşma adına sanat çok önemli bir unsur. Bunun daha güçlü hale getirilebilmesi adına festival çok büyük bir önem arz ediyor. Sivil toplum örgütlerinin ve halkın buna sahip çıkması bence çok önemli. Marmaris'in kültürel zenginliğine, sanat turizm hareketliliğine bir dokunuş yapmış oluyoruz bu festivalle. Yapılan etkinlikler de sanat ruhuna katkı sağlıyor. O yüzden çok önemli ve çok değerli. Festivalin şimdiden hayırlı olmasını diliyor; bizleri destekleyen, etkinliğimize katılacak sanatçı ve sanatseverler ile tabi ki Marmaris'te bu muhteşem festivalin organize edilmesi yolunda yoğun emek veren MAKSAD yöneticilerine ve üyelerine de şimdiden teşekkür ediyorum."