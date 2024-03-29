Martı TAG ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Davası Ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Martı TAG ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Davası Ertelendi

Martı TAG ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Davası Ertelendi

Martı TAG ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında görülen dava 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, 'Martı TAG uygulamamız aynen devam etmektedir, erişim engeli söz konusu değil. İstanbul'un en büyük ulaşım camiasıyız, davamızı kazanacağız' dedi.

29.03.2024 18:34  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Martı TAG ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında görülen dava 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşma sonrası Martı TAG Kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Martı TAG uygulamamız aynen devam etmektedir, erişim engeli söz konusu değil. İstanbul'un en büyük ulaşım camiasıyız, davamızı kazanacağız" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı TAG arasında görülen davanın 5'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın, Martı TAG'a karşı açtığı haksız rekabet davası 19 Temmuz'a ertelendi. Duruşmada gizlilik kararı olduğu için basın mensupları alınmadı. Adliye önünde binlerce Martı TAG kullanıcısı destek için bir araya geldi. Duruşma sonrası Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem bekleyen kalabalık ile bir araya gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oğuz Alper Öktem, "Uygulamalarımıza erişim engeli yok, İstanbul'un en büyük ulaşım camiasıyız davamızı kazanacağız" dedi.

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, "Uygulamamız aynen devam etmektedir, karşı tarafın iddia ettiği gibi erişim engeli kararı yoktur. Davamızın 6'ıncı duruşması 19 Temmuz'a ertelendi. Temmuz ayında hakkımızı savunmak için yine burada olacağız. Biz bu yola çıktık bu yoldan dönmeyiz.130 bin TAG sürücüsü bu işten ekmek yiyor. Dünyanın 151 ülkesinde olan bu sistemin Türkiye'de olması gerekiyor" dedi.

Oğuz Alper Öktem konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Dünyanın en güzel şehri İstanbul'u rezil eden taksiciler odasını yeneceğiz. 130 bin sürücümüz ve aileleriyle birlikte toplam 500 bin kişilik İstanbul'un en büyük ulaşım camiamızı herkes kabul etti. Bu mesele ticaretten paradan daha büyüktür. Biz burada bu şehrin insanları için savaşıyoruz, kazanacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Oğuz Alper Öktem, İstanbul, Ulaşım, İstanbul, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Martı TAG ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Davası Ertelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:23 Özgür Özel’den “Bana abla mabla demeyin“ diyen Akşener’e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim Özgür Özel'den "Bana abla mabla demeyin" diyen Akşener'e yanıt: Canı sağ olsun, ablam benim
18:41 İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli’de fetret dönemini bitirecek miyiz İBB Başkan adayı Murat Kurum: Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?
18:02 İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var İstanbul'da yarışı kim önde götürüyor? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında 1 puan fark var
17:25 Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar: TFF ceza verirse Türk futbolu sıkıntıya girer
16:27 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ’’17 bakan niye sahada’’ eleştirilerine yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ''17 bakan niye sahada?'' eleştirilerine yanıt
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum’u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de
16:43 Ramazan Hoca’nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi Ramazan Hoca'nın öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı: Katil zanlısına müebbet hapis talebi
16:24 Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevine devam edecek
15:59 Antalya’daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığı olay çıkardı! Muhittin Böcek ve Tamer Karadağlı birbirine girdi
15:36 Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi Soruşturma kapsamında açığa alınan Yarbay intihar mektubu bırakarak yaşamına son verdi
15:35 Tiryakilere kötü haber Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi Tiryakilere kötü haber! Seçim sonrası sigaraya 10 TL zam geleceği iddia edildi
15:14 Vatandaşa yumruk atan BBP’li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık Vatandaşa yumruk atan BBP'li başkan sessizliğini bozdu: 994 gün belediyeye gelmedi ama biz yine işten çıkarmadık
15:13 Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı Polisliği bırakıp dünya turunda gaspa uğrayan gezgin, tapınakta 13 saat işkence gördüğü korku dolu anları anlattı
15:07 3 yıl önce evlenmişlerdi Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı 3 yıl önce evlenmişlerdi! Yapışık ikizlerin düğününden kareler ortaya çıktı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 19:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Martı TAG ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Davası Ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement