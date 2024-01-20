MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesindeki Dereçiftlik Mahallesini ziyaret etti

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Gördes ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesini ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 154 Mahalle Projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Gördes ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır'a, MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici eşlik etti. Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan ve vatandaşlarla ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, istek ve talepleri dinledi. Muhtar Hüseyin Urhan'a Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

"Hizmetler mahallemize çok yakıştı

Mahalle Muhtarı Hüseyin Urhan, "Dereçiftlik mahallemize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün yapmış olduğu hizmetler çok yakıştı. Cengiz Başkanımızın, mahallemizin alt yapısından üst yapısına kadar her şeyi yeniledi. Yapılan hizmetler sayesinden mahallemiz daha yaşanabilir bir yer haline geldi. Şahsım ve mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - MANİSA