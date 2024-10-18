MASKİ, Selvilitepe Mahallesi'nde Altyapı Sorunlarını Görüştü - Son Dakika
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MASKİ, Selvilitepe Mahallesi'nde Altyapı Sorunlarını Görüştü

MASKİ, Selvilitepe Mahallesi\'nde Altyapı Sorunlarını Görüştü

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu'daki Selvilitepe Mahallesi'nde yaşanan altyapı sıkıntıları için bölge sakinleriyle bir toplantı düzenleyerek, sorunların çözümü için yapılan çalışmaları ve gelecekteki önlemleri anlattı.

18.10.2024 10:56  Güncelleme: 11:00
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MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde yaşanan altyapı sıkıntıları ile ilgili bölge sakinlerinin bilgilendirilmesi için bir toplantı düzenledi. Toplantıda sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalar anlatıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesin'de meydana gelen altyapı sıkıntıları hakkında bölge sakinlerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, MASKİ Daire Başkanları, şube müdürleri, belediye meclis üyeleri, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir ve yurttaşlar katıldı. İçme suyu konusundaki sıkıntıların hızlı bir şekilde giderilmesi için yapılan çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Talat Postacı, "Yanınızdayız, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise yaşanan sorunların temelinde yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklı su yetersizliği yaşandığını vurguladı. Selvilitepe'deki içme suyu sıkıntısının bir daha yaşanmaması için kalıcı çözümler üreteceklerini belirtti.

Çetin Akın: "Büyükşehir ve MASKİ ile birlikte daha güçlüyüz"

Genel Müdür Talat Postacı MASKİ daire başkanları ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı da ziyaret ederek, hizmet ve yatırımlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte daha güçlü olduklarını belirterek, Turgutlu için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MASKİ, Selvilitepe Mahallesi'nde Altyapı Sorunlarını Görüştü - Son Dakika

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