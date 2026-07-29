MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı\'nın Cenazesi Aileye Teslim Edildi

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan 2021 MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı bugün ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından ünlü şefin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kaşıkçı'nın cenazesinin cemevine götürüleceği cenaze töreni bilgilerinin sonradan paylaşılacağı öğrenildi.