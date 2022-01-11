Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor - Son Dakika

Kartepe Belediyesi ekipleri, Maşukiye Mahallesi Merkez Cami ve çevresinde düzenleme çalışmalarına başladı.

Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında Merkez Cami girişinde bulunan deponun kaldırılmasına, cami şadırvanın yenilenmesine ve cami girişinde düzenleme yapılmasına karar verildi. Maşukiye Mahallesi Merkez Cami ve çevresinde inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Teknik ekibimizle birlikte, Maşukiye Merkez Camimizde yapacağımız düzenleme ve tadilat çalışmaları öncesinde incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz tarafından yapılacak olan çalışmalar sonrasında Merkez Cami ve çevresi daha modern bir görünüme kavuşturulacaktır" dedi. - KOCAELİ